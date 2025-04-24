Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ:

Cán bộ kế hoạch tiến độ đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng kế hoạch, tối ưu nguồn lực và đạt hiệu quả cao, chịu trách nhiệm lập Kế hoạch, tiến độ và theo dõi, giám sát kế hoạch, tiến độ triển khai của các Bộ phận/Đơn vị và các dự án do Tập đoàn làm Chủ đầu tư, đảm bảo tổng hợp các báo cáo về tiến độ kế hoạch dự án.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Công tác lập kế hoạch:

+ Lập kế hoạch tổng thể tiến độ triển khai dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Lập tiến độ chi tiết các giai đoạn chính: pháp lý, thiết kế, thi công, marketing, bán hàng và bàn giao.

+ Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.

- Theo dõi – kiểm soát tiến độ:

+ Cập nhật định kỳ tiến độ thực tế so với kế hoạch.

+ Đề xuất biện pháp xử lý khi có nguy cơ chậm trễ, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý.

+ Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công để đôn đốc và nắm bắt tình hình triển khai.

- Hỗ trợ điều phối – tổng hợp dữ liệu:

+ Hỗ trợ Lãnh đạo Ban/ Phòng trong việc chuẩn bị báo cáo tổng hợp tiến độ, biểu đồ, sơ đồ Gantt phục vụ họp giao ban hoặc báo cáo với Ban lãnh đạo Công ty.