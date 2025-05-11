Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Thực hiện Hồ sơ dự thầu lĩnh vực Điện

Tìm kiếm nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Nghiên cứu giá cả thị trường, thực hiện mua hàng theo yêu cầu của dự án, kiểm tra theo dõi hàng hóa.

Nghiên cứu, soạn thảo, quản lý các hợp đồng kinh tế liên quan

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kinh doanh lĩnh vực điện;

Am hiểu luật đấu thầu, thương mại quốc tế;

Biết tiếng Anh;

Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương từ 11tr đến 18tr

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.

Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty

Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).

Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh

