Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
Thực hiện Hồ sơ dự thầu lĩnh vực Điện
Tìm kiếm nhà cung cấp trong và ngoài nước.
Nghiên cứu giá cả thị trường, thực hiện mua hàng theo yêu cầu của dự án, kiểm tra theo dõi hàng hóa.
Nghiên cứu, soạn thảo, quản lý các hợp đồng kinh tế liên quan
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kinh doanh lĩnh vực điện;
Am hiểu luật đấu thầu, thương mại quốc tế;
Biết tiếng Anh;
Thành thạo vi tính văn phòng
Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng mức lương từ 11tr đến 18tr
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.
Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).
Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân
