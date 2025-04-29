Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng; Báo cáo Trưởng phòng làm việc với các đơn vị sản xuất thông báo có đơn hàng để xác nhận khả năng thực hiện;

Lập kế hoạch sản xuất cho đơn hàng/công trình;

Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện sản xuất các đơn hàng; Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về chất lượng, tiến độ các đơn hàng mình xử lý.

Theo dõi tiến độ xuất – nhập – tồn vật tư/ phụ kiện để đáp ứng cho quá trình sản xuất;

Theo dõi tình hình sử dụng NLVT theo định mức và trên thực tế; Kịp thời cảnh báo đến các bộ phận liên quan;

Đôn đốc bộ phận sản xuất, đơn vị gia công thực hiện theo kế hoạch, lập báo cáo sản xuất về Phòng KH – KT.

Với trường hợp phải gia công ngoài thì đánh giá nhà cung ứng, chọn nhà cung ứng, đề xuất ký hợp đồng, nắm danh sách KCS kiểm tra chất lượng, thường xuyên liên lạc KCS để biết tình hình gia công ngoài, theo dõi tiến độ sản xuất gia công ngoài...

Báo cáo tình hình sản xuất theo quy định; theo dõi, thống kê số liệu sản xuất từ giai đoạn sản xuất ban đầu cho đến khi xuất hàng.

Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng, số lượng nguyên liệu – vật tư – phụ kiện, có ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng trong sản xuất.

Chủ động thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các bộ phận, đảm bảo luồng thông tin luôn xuyên suốt trong việc thực hiện đơn hàng. Thường xuyên có mặt tại bộ phận sản xuất để xử lý kịp thời các sự cố sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, thống kê phân tích, hoặc những ngành liên quan đến kiến trúc nội thất.

Có hiểu biết cơ bản về hệ thống quản lý sản xuất, công cụ quản lý sản xuất.

Ưu tiên có kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế hoạch sản xuất nội thất.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc.

Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng xử lý vấn đề.

Trung thực, cẩn thận. Vui vẻ, hòa đồng. Tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và chủ động trong công việc. Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty BKG Tân Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BKG Tân Mỹ

