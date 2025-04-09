Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch theo tiến độ hợp đồng và tiến độ thi công thực tế của các dự án để cảnh báo kịp thời cho giám đốc BQLDA xử lí, cảnh báo các bộ phận, cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án
Hàng ngày tổng hợp và báo cáo Giám đốc BQLCDA các công việc phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ các dự án
Tổ chức họp với các bộ phận liên quan (Ban chỉ huy công trường, chuỗi cung ứng, nhà máy, ..) để lên kế hoạch, bám sát tiến độ vật tư, tình hình sản xuất, giao hàng theo tiến độ dự án
Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

