Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch theo tiến độ hợp đồng và tiến độ thi công thực tế của các dự án để cảnh báo kịp thời cho giám đốc BQLDA xử lí, cảnh báo các bộ phận, cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án

Hàng ngày tổng hợp và báo cáo Giám đốc BQLCDA các công việc phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ các dự án

Tổ chức họp với các bộ phận liên quan (Ban chỉ huy công trường, chuỗi cung ứng, nhà máy, ..) để lên kế hoạch, bám sát tiến độ vật tư, tình hình sản xuất, giao hàng theo tiến độ dự án

Thực hiện các công việc khác được giao