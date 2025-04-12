Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TINO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TINO
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TINO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5,Tòa nhà Hòa Bình Group,Lô A9,Lô 10 Khu đô thị Xuân Phương Garden,đường Trịnh Văn Bo·, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng may, lên tài liệu đơn hàng, xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo cho nhà máy vào các chuyền hàng.
Làm việc, đôn đốc, kiểm tra trực tiếp với nhà máy theo đơn hàng đến khi ra hàng.
Đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian của đơn hàng được giao.
1 số công việc khác khi cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm quản lý đơn hàng may, không yêu cầu tiếng anh (Không tuyển thực tập sinh )
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi 24- 40
Làm việc lâu dài: trên 1 năm, không tuyển nhân viên làm việc tạm thời.
Tốt nghiệp cao đẳng ngành may trở lên.
Làm việc kỹ thuật tốt, nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi, có trách nhiệm, năng động. sắp xếp công việc và xử lý tốt các vấn đề phát sinh.
Có kĩ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản, có kĩ năng làm việc nhóm.
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TINO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Tổng thu nhập từ 10 triệu – 15 triệu/tháng ,đóng BHXH theo quy định
Mỗi tháng có 01 ngày nghỉ phép chế độ ( nếu không nghỉ sẽ được thưởng 200K chuyên cần)
Thưởng nhân viên theo tháng,thưởng theo phòng
Tổ chức sinh nhật và các hoạt động tập thể,thăm hỏi động viên nhân viên,người nhà nhân viên bên công đoàn Đi du lịch.
Nghỉ,thưởng lễ tết.
Tăng lương 6 tháng/lần theo hiệu quả công việc và tình hình tài chính của công ty
Được đào tạo nâng cao về chuyên môn và nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TINO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TINO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Phan Long, Xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

