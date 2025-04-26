Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng của bộ phận

Báo cáo in - out, làm báo cáo sản lượng

Lên kế hoạch tăng ca cho bộ phận

Order văn phòng phẩm cho văn phòng nhuộm

Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 06 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương

Tính cẩn trọng, chính xác, tinh thần trách nhiệm cao

Thành thạo tin học văn phỏng: Word, Excel

Biết tiếng Trung, giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn trong quá trình làm việc.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.