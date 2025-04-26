Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng của bộ phận
Báo cáo in - out, làm báo cáo sản lượng
Lên kế hoạch tăng ca cho bộ phận
Order văn phòng phẩm cho văn phòng nhuộm
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 06 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương
Tính cẩn trọng, chính xác, tinh thần trách nhiệm cao
Thành thạo tin học văn phỏng: Word, Excel
Biết tiếng Trung, giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn trong quá trình làm việc.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

