Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- 15 Trường Chinh, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai, Thành phố Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chuyên viên Kế hoạch:
Thống kê và tổng hợp kế hoạch Trồng trọt, kế hoạch Chăn nuôi, kế hoạch Sản xuất công nghiệp, kế hoạch Bảo trì sửa chữa theo phân công tại Bộ phận quản lý;
Cập nhật các thông tin về quy hoạch sản xuất; triển khai thông tin, biểu mẫu tổng hợp số liệu để phục vụ các báo cáo về Kế hoạch liên quan;
Kiểm soát, đánh giá, tổng hợp, phân tích và xây dựng kế hoạch sản xuất của các Đơn vị.
2. Phiên dịch viên tiếng Anh:
Phiên dịch hiện trường cho các nhân sự kỹ thuật người nước ngoài tại nông trường trồng trọt Chuối thuộc THACO AGRI;
Phiên dịch các tài liệu kỹ thuật, quy trình trồng trọt từ tiếng Anh sang Tiếng Việt;
Thực hiện vai trò thông dịch viên hai chiều trong các buổi họp với nhân sự nước ngoài;
Hỗ trợ các nhân sự nước ngoài trong giao tiếp và làm việc tại nông trường.
1. Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ …
2.Kinh nghiệm:02 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương.
3. Độ tuổi, sức khoẻ:Tuổi từ 24- 35 tuổi; có sức khỏe tốt, có khả năng di chuyển công tác.
4. Thái độ làm việc:Thái độ làm việc tích cực, tuân thủ hệ thống quản trị công ty.
5. Năng lựcLãnh đạo và Quản trị:Có năng lực tổ chức, quản trị công việc thực thi hiệu quả, chất lượng.
6. Năng lực chuyên môn(Nghề nghiệp, Kỹ năng):
Có khả năng triển khai hệ thống quản trị và các quy định, quy trình;
Khả năng thống kê, lập báo cáo, soạn thảo văn bản tốt;
Khả năng tổng hợp, phân tích, báo cáo đầy đủ các thông tin sản xuất;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, xử lý và giải quyết vấn đề nhạy bén.
7. Nơi làm việc:Gia Lai/Campuchia/Lào.
Ngành nghề: Biên phiên dịch, Xuất nhập khẩu, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Gia LaiKratieAttapeu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

