Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH ESMO VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Cụm Công nghiệp Gia Phú, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và đánh giá hiệu suất sản xuất Xem xét hiệu suất sản xuất hàng ngày/hàng tháng và phân tích các vấn đề.

Nhận kế hoạch sản xuất và phân phối kế hoạch theo từng chuyền Tiếp nhận kế hoạch sản xuất theo chuyền và phân phối kế hoạch sản xuất.

Xem lại trình tự kế hoạch của khách hàng Quản lý kế hoạch sản xuất theo trình tự.

Quản lý thông số kỹ thuật Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ thay đổi thông số kỹ thuật (ECO) Quản lý lịch sử sản xuất và ứng dụng.

Quản lý hàng tồn kho và tư vấn khách hàng Quản lý hàng tồn kho theo quy trình Quản lý tồn kho bán thành phẩm Tham khảo ý kiến khách hàng về tình trạng hàng tồn kho không đủ.

Viết báo cáo tình hình thực hiện Lập báo cáo hiệu suất sản xuất và hiệu suất lao động 7. Tạo chỉ số hiệu suất KPI.

Cuộc họp kinh doanh nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy.

Ưu tiên: khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc Hàn Quốc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về lĩnh vực quản lý sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng chịu áp lực công việc

Có khả năng tự học và tự tìm hiểu cao.

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Tại Công ty TNHH ESMO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thương lượng theo năng lực.

Thưởng các dịp lễ tết.

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty. Phụ cấp xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, trợ cấp tăng ca.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ESMO VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin