Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Dương Nội 2, P. Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tổng hợp các chứng từ hoá đơn đầu vào, đầu ra, hạch toán kế toán chứng từ kế toán. Theo dõi, quản lý công nợ NCC Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán Tính lương, theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN. Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....) Soạn thảo hợp đồng, công văn, giấy đề nghị... Xuất hóa đơn VAT Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm. Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 1985 - 1999 ( không tuyển 2000 trở lên) Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán AMIS, MISA Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ. Có định hướng làm việc lâu dài. Ưu tiên các ứng viên có nơi ở gần với công ty.

Tại Công ty Cổ phần công nghiệp Dentachi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7tr-12tr tuỳ năng lực Các ứng viên được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ lễ, sinh nhật,... Nghỉ phép 12 ngày/năm. Được hưởng lương tháng 13 tuỳ vào đánh giá kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghiệp Dentachi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.