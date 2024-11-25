Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU THANH HOÀNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Kiểm tra sổ sách, báo cáo tài chính hằng ngày của từng cửa hàng theo quy trình đã có sẵn của công ty.

Đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của các con số và số liệu trong quá trình kiểm tra.

Đối chiếu và báo cáo số liệu hằng ngày về tình hình tài chính cho công ty.

Cập nhật và lưu trữ tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ một cách ngăn nắp và khoa học.

Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Chi tiết, tỉ mỉ, có khả năng làm việc với các con số và YÊU THÍCH tính chính xác 100% giữa sổ sách và thực tế trong mọi công việc.

Có trách nhiệm cao trong công việc, không để xảy ra sai sót trong các báo cáo và sổ sách.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán hoặc đã làm việc trong các công ty có nhiều cửa hàng, chuỗi kinh doanh.

Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

Có thể làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU THANH HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng lễ tết theo quy định công ty.

Thưởng cho những nhân viên làm việc tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển công ty.

Cơ hội thăng tiến nếu làm việc lâu dài, công ty sẽ hỗ trợ bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

