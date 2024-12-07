Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬT MINH làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: chợ đầu mối, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Kế toán nội bộ

-Theo dõi thu chi, vật tư hàng hoá nhập xuất kho hàng ngày.

-Theo dõi công nợ phải thu riêng phần mặt hàng rau củ

- Kiểm tra chứng từ thanh toán và các công việc phát sinh khi có yêu cầu từ trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế

- Sử dụng thánh thạo tin học văn phòng (word, excel), phần mềm kế toán

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm.

Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 7-8 triệu/tháng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thăm quan,

- Du lịch hàng năm theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

