Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬT MINH làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬT MINH
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: chợ đầu mối, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
-Theo dõi thu chi, vật tư hàng hoá nhập xuất kho hàng ngày.
-Theo dõi công nợ phải thu riêng phần mặt hàng rau củ
- Kiểm tra chứng từ thanh toán và các công việc phát sinh khi có yêu cầu từ trưởng phòng.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế
- Sử dụng thánh thạo tin học văn phòng (word, excel), phần mềm kế toán
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 7-8 triệu/tháng
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thăm quan,
- Du lịch hàng năm theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NHẬT MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
