Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 42 Vạn Thành, P5,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

· Ghi nhận, kiểm tra và xử lý chứng từ: hàng hóa, giao dịch, thu chi, khấu hao.

· Lưu trữ, tổng hợp, thống kê số liệu kế toán theo nghiệp vụ và yêu cầu

· Quản lý sổ quỹ, tiền mặt, quản lý thanh toán và công nợ

· Báo cáo tài chính nội bộ (P&L) cuối tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu cấp trên

· Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính

· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

· Thành thạo vi tính văn phòng

· Anh văn giao tiếp cơ bản

Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9 - 10 tr/ tháng

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật hiện hành

- Lương tháng 13. Thưởng Lễ/ Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Chế độ nghỉ phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

