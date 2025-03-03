Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 42 Vạn Thành, P5,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

· Ghi nhận, kiểm tra và xử lý chứng từ: hàng hóa, giao dịch, thu chi, khấu hao.
· Lưu trữ, tổng hợp, thống kê số liệu kế toán theo nghiệp vụ và yêu cầu
· Quản lý sổ quỹ, tiền mặt, quản lý thanh toán và công nợ
· Báo cáo tài chính nội bộ (P&L) cuối tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính
· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
· Thành thạo vi tính văn phòng
· Anh văn giao tiếp cơ bản

Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9 - 10 tr/ tháng
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật hiện hành
- Lương tháng 13. Thưởng Lễ/ Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- Chế độ nghỉ phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 Vạn Thành, Phường 5, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

