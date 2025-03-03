Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 42 Vạn Thành, P5,Lâm Đồng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
· Ghi nhận, kiểm tra và xử lý chứng từ: hàng hóa, giao dịch, thu chi, khấu hao.
· Lưu trữ, tổng hợp, thống kê số liệu kế toán theo nghiệp vụ và yêu cầu
· Quản lý sổ quỹ, tiền mặt, quản lý thanh toán và công nợ
· Báo cáo tài chính nội bộ (P&L) cuối tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính
Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 9 - 10 tr/ tháng
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật hiện hành
- Lương tháng 13. Thưởng Lễ/ Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
- Chế độ nghỉ phép năm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt
