Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 18 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 149B Trương Định, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Quản lý, báo cáo thu chi nội bộ hàng ngày theo yêu cầu của BLĐ
- Theo dõi Check hồ sơ khách hàng, kiểm tra các khoản duyệt thu, duyệt Chi của Công ty
- Theo dõi và lưu giữ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán của Công ty
- Tổng hợp làm lương cho nhân viên tại chi nhánh, bao gồm lương cứng, % hoa hồng + tour dịch vụ
- Làm việc với các cơ quan ban ngành
- Quản lý và phân công công việc cho các bạn kế toán viên tại chi nhánh
- Quản trị phần mềm kế toán, có trách nhiệm theo dõi nhân viên nghỉ việc để thoát ra khỏi phần mềm.
- Thời gian làm việc: 8h-17h; nghỉ chiều T7 và ngày Chủ nhật

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kế toán Tổng hợp ít nhất 5 năm tại các công ty quy mô trên 80 nhân sự
- Nữ sinh năm 1993-1985, có kỹ năng quản trị nhân sự
- Trung thực, minh bạch, công bằng
- Làm việc có nguyên tắc và kỉ luật của kế toán
- Trình độ : Đại học các ngành liên quan : kế toán, tài chính doanh nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 18 – 22 triệu, có thể thỏa thuận đàm phán trong quá trình phỏng vấn.
- Có hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định
- Có cơ hội làm việc với các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực thẩm mỹ, có cơ hội giao lưu với chuyên gia nước ngoài
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến tùy vào năng lực
- Lương tháng 13
- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 561A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

