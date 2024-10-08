Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 18 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
- Quản lý, báo cáo thu chi nội bộ hàng ngày theo yêu cầu của BLĐ
- Theo dõi Check hồ sơ khách hàng, kiểm tra các khoản duyệt thu, duyệt Chi của Công ty
- Theo dõi và lưu giữ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán của Công ty
- Tổng hợp làm lương cho nhân viên tại chi nhánh, bao gồm lương cứng, % hoa hồng + tour dịch vụ
- Làm việc với các cơ quan ban ngành
- Quản lý và phân công công việc cho các bạn kế toán viên tại chi nhánh
- Quản trị phần mềm kế toán, có trách nhiệm theo dõi nhân viên nghỉ việc để thoát ra khỏi phần mềm.
- Thời gian làm việc: 8h-17h; nghỉ chiều T7 và ngày Chủ nhật
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ sinh năm 1993-1985, có kỹ năng quản trị nhân sự
- Trung thực, minh bạch, công bằng
- Làm việc có nguyên tắc và kỉ luật của kế toán
- Trình độ : Đại học các ngành liên quan : kế toán, tài chính doanh nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Có hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định
- Có cơ hội làm việc với các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực thẩm mỹ, có cơ hội giao lưu với chuyên gia nước ngoài
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến tùy vào năng lực
- Lương tháng 13
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
