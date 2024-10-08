Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 18 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 149B Trương Định, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Quản lý, báo cáo thu chi nội bộ hàng ngày theo yêu cầu của BLĐ

- Theo dõi Check hồ sơ khách hàng, kiểm tra các khoản duyệt thu, duyệt Chi của Công ty

- Theo dõi và lưu giữ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán của Công ty

- Tổng hợp làm lương cho nhân viên tại chi nhánh, bao gồm lương cứng, % hoa hồng + tour dịch vụ

- Làm việc với các cơ quan ban ngành

- Quản lý và phân công công việc cho các bạn kế toán viên tại chi nhánh

- Quản trị phần mềm kế toán, có trách nhiệm theo dõi nhân viên nghỉ việc để thoát ra khỏi phần mềm.

- Thời gian làm việc: 8h-17h; nghỉ chiều T7 và ngày Chủ nhật

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kế toán Tổng hợp ít nhất 5 năm tại các công ty quy mô trên 80 nhân sự

- Nữ sinh năm 1993-1985, có kỹ năng quản trị nhân sự

- Trung thực, minh bạch, công bằng

- Làm việc có nguyên tắc và kỉ luật của kế toán

- Trình độ : Đại học các ngành liên quan : kế toán, tài chính doanh nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 18 – 22 triệu, có thể thỏa thuận đàm phán trong quá trình phỏng vấn.

- Có hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định

- Có cơ hội làm việc với các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực thẩm mỹ, có cơ hội giao lưu với chuyên gia nước ngoài

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến tùy vào năng lực

- Lương tháng 13

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

