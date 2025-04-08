Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tham gia các dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và các công nghệ liên quan.
Phối hợp với các developer khác và PM/Tester để xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Khoa học Máy tính, Toán tin Ứng dụng hoặc các chuyên ngành Kỹ thuật khác liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập trình viên.
Thành thạo các ngôn ngữ lập trình Java... (theo yêu cầu công việc cụ thể)
Thành thạo các framework java như Spring, Struts là 1 lợi thế
Có hiểu biết về các loại dữ liệu có cấu trúc (ví dụ: string, record, object collection)
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm như: Git, Jira
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14.000.000 - 20.000.000, tăng lương tối thiểu 01 lần/năm.
Thưởng: Lễ, tết, tháng lương thứ 13
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo Luật lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hoà đồng.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

