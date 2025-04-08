Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Medistar, 11 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn về dịch vụ xuất- nhập hàng hoá đi các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nhật, Hàn.

Hướng dẫn khách hàng tạo tài khoản, đặt hàng, theo dõi đơn và nhận hàng.

Cập nhập tình trạng hàng hoá của khách hàng, hỗ trợ để Khách hàng có thể lựa chọn hàng hoá, lên đơn đặt hàng.

Thường xuyên liên hệ, tìm hiểu nhu cầu và thiết lập quan hệ với Khách hàng.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ độ tuổi từ 21-30.

Có laptop cá nhân.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Tiếng Anh Toeic > 500 dùng trong công việc.

Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 ( Thứ 7 làm việc cách tuần)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-15 triệu ( lương cứng + hoa hồng)

Thưởng nóng, thưởng doanh thu

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Đồng nghiệp thân thiện, hoà đồng. Sếp tâm lý, thoải mái, quan tâm tới nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin