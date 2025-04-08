Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Medistar, 11 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn về dịch vụ xuất- nhập hàng hoá đi các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nhật, Hàn.
Hướng dẫn khách hàng tạo tài khoản, đặt hàng, theo dõi đơn và nhận hàng.
Cập nhập tình trạng hàng hoá của khách hàng, hỗ trợ để Khách hàng có thể lựa chọn hàng hoá, lên đơn đặt hàng.
Thường xuyên liên hệ, tìm hiểu nhu cầu và thiết lập quan hệ với Khách hàng.
Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ độ tuổi từ 21-30.
Có laptop cá nhân.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
Tiếng Anh Toeic > 500 dùng trong công việc.
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 ( Thứ 7 làm việc cách tuần)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-15 triệu ( lương cứng + hoa hồng)
Thưởng nóng, thưởng doanh thu
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật
Đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Đồng nghiệp thân thiện, hoà đồng. Sếp tâm lý, thoải mái, quan tâm tới nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
