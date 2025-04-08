Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam

Kỹ sư cơ điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Điều phối, giám sát, kiểm tra các hoạt động lắp đặt liên quan đến công tác cơ/ điện tại công trường. Đảm bảo phù hợp với bản vẽ đã được phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật.
Lập tiến độ, triển khai công việc hàng tuần, tháng của các hạng mục thi công được giao, lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc.
Lập bản vẽ thi công, nghiên cứu, hiểu rõ & triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công.
Làm việc trực tiếp với nhà thầu phụ, đội thi công, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao.
Phối hợp với bộ phận QS, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ & chính xác khối lượng thanh toán cho đội thi công, nhà thầu phụ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, Điện, Điện - tự động hóa
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm giám sát chủ đầu tư.
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
Có trách nhiệm, tận tâm trong công việc, trung thực.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Có khả năng đi công tác đối với các dự án ngoài Hà Nội.

Tại Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Từ 20-25 triệu, thưởng hấp dẫn, có hoa hồng tuỳ theo dự án
Đầy đủ quyền lợi theo điều lệ của công ty
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BH thân thể theo quy định hiện hành
Được cung cấp đầy đủ dụng cụ thi công, bảo hộ lao động
Được bố trí chỗ ăn ở tại Dự án
Được đào tạo, hướng dẫn công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển và nâng cao tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam

Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-dien-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job347103
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm