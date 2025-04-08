Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Điều phối, giám sát, kiểm tra các hoạt động lắp đặt liên quan đến công tác cơ/ điện tại công trường. Đảm bảo phù hợp với bản vẽ đã được phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật.

Lập tiến độ, triển khai công việc hàng tuần, tháng của các hạng mục thi công được giao, lập kế hoạch chi tiết trước khi thực hiện công việc.

Lập bản vẽ thi công, nghiên cứu, hiểu rõ & triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công.

Làm việc trực tiếp với nhà thầu phụ, đội thi công, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Phối hợp với bộ phận QS, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ & chính xác khối lượng thanh toán cho đội thi công, nhà thầu phụ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, Điện, Điện - tự động hóa

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm giám sát chủ đầu tư.

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Có trách nhiệm, tận tâm trong công việc, trung thực.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Có khả năng đi công tác đối với các dự án ngoài Hà Nội.

Tại Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Từ 20-25 triệu, thưởng hấp dẫn, có hoa hồng tuỳ theo dự án

Đầy đủ quyền lợi theo điều lệ của công ty

Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BH thân thể theo quy định hiện hành

Được cung cấp đầy đủ dụng cụ thi công, bảo hộ lao động

Được bố trí chỗ ăn ở tại Dự án

Được đào tạo, hướng dẫn công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi, phát triển và nâng cao tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam

