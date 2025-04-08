Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng
Hỗ trợ sàng lọc CV, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn
Các công việc khác liên quan đến hoạt động tuyển dụng
Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ
Hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự khác trong công ty

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật có mong muốn làm nhân sự
Yêu thích lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt về Tuyển dụng & Đào tạo
Có thể làm việc full time các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 trong từ 2-3 tháng
Có tiếng Nhật là một lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: Trợ cấp ăn trưa 1.000.000/ tháng; Trợ cấp gửi xe: 10.000/ ngày
Được tiếp xúc với quy trình tuyển dụng và đào tạo bài bản trong công ty Nhật Bản
Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa, cuộc thi, câu lạc bộ
Có hỗ trợ dấu thực tập và chứng nhận hoàn thành (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

