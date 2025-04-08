Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng

Hỗ trợ sàng lọc CV, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn

Các công việc khác liên quan đến hoạt động tuyển dụng

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ

Hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự khác trong công ty

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật có mong muốn làm nhân sự

Yêu thích lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt về Tuyển dụng & Đào tạo

Có thể làm việc full time các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 trong từ 2-3 tháng

Có tiếng Nhật là một lợi thế

Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: Trợ cấp ăn trưa 1.000.000/ tháng; Trợ cấp gửi xe: 10.000/ ngày

Được tiếp xúc với quy trình tuyển dụng và đào tạo bài bản trong công ty Nhật Bản

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp

Tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa, cuộc thi, câu lạc bộ

Có hỗ trợ dấu thực tập và chứng nhận hoàn thành (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.