Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý nghiệp vụ, công việc của team Tester.

Lập kế hoạch Test, phân tích tài liệu, thiết kế test case, quản lý tiến độ, chất lượng của team.

Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả test cho các bên liên quan.

Đào tạo nhân viên Test.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Test, 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Test Lead.

Xác định được scope test và công việc cần phải làm.

Biết sử dụng 1 vài tool quản lý bug.

Có khả năng report báo cáo tình trạng và tiến độ test trong dự án.

Có khả năng đào tạo nhân viên test mới.

Yêu thích công việc, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận.

Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Nhật và đã làm việc với khách hàng Nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần từ 8h00 đến 17h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.

Đánh giá tăng lương 01 lần/năm.

Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật,...

Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.