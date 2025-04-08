Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Thăng Long Tower, 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm quản lý nghiệp vụ, công việc của team Tester.
Lập kế hoạch Test, phân tích tài liệu, thiết kế test case, quản lý tiến độ, chất lượng của team.
Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả test cho các bên liên quan.
Đào tạo nhân viên Test.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Test, 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Test Lead.
Xác định được scope test và công việc cần phải làm.
Biết sử dụng 1 vài tool quản lý bug.
Có khả năng report báo cáo tình trạng và tiến độ test trong dự án.
Có khả năng đào tạo nhân viên test mới.
Yêu thích công việc, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận.
Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Nhật và đã làm việc với khách hàng Nhật.
Xác định được scope test và công việc cần phải làm.
Biết sử dụng 1 vài tool quản lý bug.
Có khả năng report báo cáo tình trạng và tiến độ test trong dự án.
Có khả năng đào tạo nhân viên test mới.
Yêu thích công việc, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận.
Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Nhật và đã làm việc với khách hàng Nhật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận
Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần từ 8h00 đến 17h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
Đánh giá tăng lương 01 lần/năm.
Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật,...
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần từ 8h00 đến 17h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành.
Đánh giá tăng lương 01 lần/năm.
Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật,...
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI