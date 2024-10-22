Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận tải Long Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận tải Long Phú
- Hà Nội: Quốc lộ 51, KP Phú Hà, phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận chứng từ gồm: Contract, invoice, packing, Bill, Form, các chứng từ khác liên quan đến vấn đề làm hàng.
Chuẩn bị các thủ tục, chứng từ cần thiết cho hoạt động xuất – nhập khẩu
Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ xuất/ Nhập, Kiểm tra Hs code hàng hóa. Kiểm tra chính sách nhập khẩu của hàng hóa
Khai báo Hải quan trên phần mềm Hải quan (E-CUS, VNACCS/VCIS). Xử lý các vấn đề liên quan đến bộ chứng từ làm hàng.
Cụ thể công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lên tờ khai hải quan, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu, thiết bị, thanh khoản.
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm việc về lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó và có tinh thần cầu tiến.
Năng động sáng tạo, nhiệt tình trong công việc
Tại Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận tải Long Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thu nhập thỏa thuận
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Một năm có 12 ngày phép,
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,
Được tham gia du lịch hàng năm theo kế hoạch của công ty.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Giao nhận vận tải Long Phú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
