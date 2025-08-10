Tuyển Nhân viên kinh doanh Thế Giới Thiên Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, ngách 39, ngõ 68, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn khách hàng về các loại kính thiên văn, ống nhòm, đồ quang học theo yêu cầu và mong muốn của khách hàng khi khách hàng đến cửa hàng.

- Chăm sóc các kênh và website công ty.

- Quản lý hàng hóa, bán hàng.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính ngày 8 tiếng

+ 09h00 - 12h00 - 13h30 - 18h30

+ Nghỉ 4 ngày 1 tháng (bất kỳ)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, thật thà, làm việc lâu dài ổn định

Biết sử dụng word, excel ( sẽ được đào tạo video, ps..)

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thái độ cởi mở, thân thiện hòa đồng

Có kỹ năng bán hàng là một lợi thế

Tại Thế Giới Thiên Văn Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc lâu dài, ổn định, môi trường chỉ có thanh niên vui vẻ năng động

Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000+ VNĐ/tháng

Chấm công từ ngày đầu tiên đào tạo.

Được đào tạo đầy đủ, không yêu cầu kinh nghiệm

Tăng lương 6 tháng 1 lần

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty

Được tham gia các sự kiên vào những ngày lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thế Giới Thiên Văn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin