Tuyển Nhân viên kinh doanh Thế Giới Thiên Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Thế Giới Thiên Văn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8, ngách 39, ngõ 68, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn khách hàng về các loại kính thiên văn, ống nhòm, đồ quang học theo yêu cầu và mong muốn của khách hàng khi khách hàng đến cửa hàng.
- Chăm sóc các kênh và website công ty.
- Quản lý hàng hóa, bán hàng.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính ngày 8 tiếng
+ 09h00 - 12h00 - 13h30 - 18h30
+ Nghỉ 4 ngày 1 tháng (bất kỳ)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, thật thà, làm việc lâu dài ổn định
Biết sử dụng word, excel ( sẽ được đào tạo video, ps..)
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thái độ cởi mở, thân thiện hòa đồng
Có kỹ năng bán hàng là một lợi thế
Tại Thế Giới Thiên Văn Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc lâu dài, ổn định, môi trường chỉ có thanh niên vui vẻ năng động
Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000+ VNĐ/tháng
Chấm công từ ngày đầu tiên đào tạo.
Được đào tạo đầy đủ, không yêu cầu kinh nghiệm
Tăng lương 6 tháng 1 lần
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty
Được tham gia các sự kiên vào những ngày lễ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thế Giới Thiên Văn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
