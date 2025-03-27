Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước: Số lô 48, 60, 61, 62 cụm A3, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phối hợp với sản xuất để đảm bảo hàng hóa được điều phối kịp thời và hiệu quả
Tham gia đào tạo để cập nhật các quy định và quy chuẩn kho mới nhất
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung (từ cấp 3 trở lên).
Có kinh nghiệm trong quản lý kho, vật liệu là một lợi thế, thành thạo các phần mềm văn phòng.
Ứng viên có thể tăng ca vào Chủ Nhật (nếu Công ty yêu cầu).
Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 VND đến 15.000.000 VND (tuỳ năng lực)
Mức lương: 8.000.000 VND đến 15.000.000 VND
Thưởng năm, thưởng định kì lễ Tết theo quy định của công ty.
Đóng BHXH theo quy định của Luật Lao động.
Một số chính sách khác được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
