Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢM MINH TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢM MINH TÂM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Kho 850 Xa Lộ Hà Nội , Phường Hiệp Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Soạn hàng. Đóng gói đơn hàng cho sàn TMDT Shopee, Tiktok, FB
- Kiểm đếm đơn hang giao cho đơn vị vận chuyển.
- Sắp xếp hàng hoá khi về hàng
- Sắp xếp kho hàng gọn gàng, ngăn nắp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trí nhớ tốt, phân biệt được hàng hoá, gọn gang, khéo tay
- Có kinh nghiệm đóng gói Shopee, Lazada, Tiktok...
- Trung thực, siêng năng, nhiệt tình, đúng giờ, gắn bó công việc lâu dài.
-Bằng cấp: từ trung cấp
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢM MINH TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương chính thức: 7.500.000đ (thử việc 1 tháng 6500.000đ)
- Lương tháng 13 (làm việc đủ 1 năm)
- Phụ cấp cơm trưa 600. 000đ/ 1 tháng
- Được nghĩ lễ theo quy định nhà nước.
- Du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢM MINH TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
