Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢM MINH TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho 850 Xa Lộ Hà Nội , Phường Hiệp Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn hàng. Đóng gói đơn hàng cho sàn TMDT Shopee, Tiktok, FB

- Kiểm đếm đơn hang giao cho đơn vị vận chuyển.

- Sắp xếp hàng hoá khi về hàng

- Sắp xếp kho hàng gọn gàng, ngăn nắp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trí nhớ tốt, phân biệt được hàng hoá, gọn gang, khéo tay

- Có kinh nghiệm đóng gói Shopee, Lazada, Tiktok...

- Trung thực, siêng năng, nhiệt tình, đúng giờ, gắn bó công việc lâu dài.

-Bằng cấp: từ trung cấp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢM MINH TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 7.500.000đ (thử việc 1 tháng 6500.000đ)

- Lương tháng 13 (làm việc đủ 1 năm)

- Phụ cấp cơm trưa 600. 000đ/ 1 tháng

- Được nghĩ lễ theo quy định nhà nước.

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢM MINH TÂM

