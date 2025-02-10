Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 842/1/130 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, nhiệt tình, sức khỏe tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa Thuận

- Được đi du lịch hè, du lịch xuân và các hoạt động tập thể do Công ty tổ chức.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định Công ty,

- Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.