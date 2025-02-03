Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SAIGON PL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SAIGON PL
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hẽm 93 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Nhập kho hàng hóa
- Sắp xếp, theo dõi hàng xuất, nhập, tồn
- Chi tiết sẽ trao đổi rõ buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, siêng năng
Tại CÔNG TY TNHH SAIGON PL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng : 8tr
- Lương thu nhập thêm : Đi ship hàng ( Xe công ty hỗ trợ , tự đổ xăng , ăn theo đơn hàng )
- Lương tháng 13, Chế độ BHYT đầy đủ, có ngày nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON PL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
