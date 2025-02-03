Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE
- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
-Vận chuyển, sắp xếp và bảo quản nguyên liệu, bao bì, thành phẩm theo lệnh của trưởng kho
-Làm vệ sinh kho
-Kiểm soát và dán nhãn cho nguyên liệu, bao bì, thành phẩm trong kho
-Kiểm soát điều kiện vệ sinh khi làm việc (nhân viên, kho, thiết bị, dụng cụ...)
-Kiểm tra điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm...) trong kho
-Kiểm tra giai đoạn nhập, cân, cấp phát nguyên liệu, bao bì
-Kiểm tra quá trình bảo quản trong kho
-Kiểm soát môi trường, vệ sinh công nghiệp xung quanh nhà máy, khu vực kho
-Kiểm soát việc thực hiện SOP vận hành, xử lý, bảo trì hệ thống kỹ thuật của nhà máy
-Làm vệ sinh, phòng chống mối mọt, chuột, côn trùng trong kho.
-Báo cáo cho trưởng phòng đảm bảo chất lượng, trưởng kho khi có sự cố bất thường
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 25 - 35 tuổi tốt nghiệp Trung cấp trở lên, sức khỏe tốt, từng làm công việc vị trí tương đương hoặc như bảng mô tả công việc
Ưu tiên từng làm cho kho vận trong khu công nghiệp, xưởng sản xuất, biết sử dụng vi tính văn phòng.
Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 2 tháng
Các chính sách khác: sinh nhật, tăng ca, liên hoan, thưởng, lương tháng 13.
Tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
