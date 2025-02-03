Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HULO CARE
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH HULO CARE

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Vận chuyển, sắp xếp và bảo quản nguyên liệu, bao bì, thành phẩm theo lệnh của trưởng kho
-Làm vệ sinh kho
-Kiểm soát và dán nhãn cho nguyên liệu, bao bì, thành phẩm trong kho
-Kiểm soát điều kiện vệ sinh khi làm việc (nhân viên, kho, thiết bị, dụng cụ...)
-Kiểm tra điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm...) trong kho
-Kiểm tra giai đoạn nhập, cân, cấp phát nguyên liệu, bao bì
-Kiểm tra quá trình bảo quản trong kho
-Kiểm soát môi trường, vệ sinh công nghiệp xung quanh nhà máy, khu vực kho
-Kiểm soát việc thực hiện SOP vận hành, xử lý, bảo trì hệ thống kỹ thuật của nhà máy
-Làm vệ sinh, phòng chống mối mọt, chuột, côn trùng trong kho.
-Báo cáo cho trưởng phòng đảm bảo chất lượng, trưởng kho khi có sự cố bất thường

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại Khu Công Nghiệp Đông Nam, Củ Chi
Nam từ 25 - 35 tuổi tốt nghiệp Trung cấp trở lên, sức khỏe tốt, từng làm công việc vị trí tương đương hoặc như bảng mô tả công việc
Ưu tiên từng làm cho kho vận trong khu công nghiệp, xưởng sản xuất, biết sử dụng vi tính văn phòng.
Trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ
Thời gian thử việc 2 tháng
Các chính sách khác: sinh nhật, tăng ca, liên hoan, thưởng, lương tháng 13.
Tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HULO CARE

CÔNG TY TNHH HULO CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

