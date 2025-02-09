Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Phạm Hùng (Quận 8 nối dài) - Nguyễn Văn Linh, Quận 8, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Công việc chung:

- Quản lý, sắp xếp sản phẩm trong kho

- Quản lý số lượng, vị trí sản phẩm trong kho

- Cập nhập hàng xuất , hàng tồn

- Đóng gói hàng hóa

- Đảm bảo vệ sinh trong kho

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động và nhiệt tình trong công việc

- Có kinh nghiệm về đóng gói hàng hóa là 1 lợi thế

- Tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc

- Chấp nhận sinh viên mới tra trường

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

- Thử việc 2 tháng

- Mức lương từ 6tr - 8tr ( Tùy năng lực)

- Tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

