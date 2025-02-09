Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Phạm Hùng (Quận 8 nối dài)
- Nguyễn Văn Linh, Quận 8, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Công việc chung:
- Quản lý, sắp xếp sản phẩm trong kho
- Quản lý số lượng, vị trí sản phẩm trong kho
- Cập nhập hàng xuất , hàng tồn
- Đóng gói hàng hóa
- Đảm bảo vệ sinh trong kho
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động và nhiệt tình trong công việc
- Có kinh nghiệm về đóng gói hàng hóa là 1 lợi thế
- Tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc
- Chấp nhận sinh viên mới tra trường
- Có kinh nghiệm về đóng gói hàng hóa là 1 lợi thế
- Tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc
- Chấp nhận sinh viên mới tra trường
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
- Thử việc 2 tháng
- Mức lương từ 6tr - 8tr ( Tùy năng lực)
- Tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật
- Thử việc 2 tháng
- Mức lương từ 6tr - 8tr ( Tùy năng lực)
- Tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI