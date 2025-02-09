Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Phạm Hùng (Quận 8 nối dài)

- Nguyễn Văn Linh, Quận 8, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Công việc chung:
- Quản lý, sắp xếp sản phẩm trong kho
- Quản lý số lượng, vị trí sản phẩm trong kho
- Cập nhập hàng xuất , hàng tồn
- Đóng gói hàng hóa
- Đảm bảo vệ sinh trong kho

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động và nhiệt tình trong công việc
- Có kinh nghiệm về đóng gói hàng hóa là 1 lợi thế
- Tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc
- Chấp nhận sinh viên mới tra trường

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
- Thử việc 2 tháng
- Mức lương từ 6tr - 8tr ( Tùy năng lực)
- Tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 67 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

