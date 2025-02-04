Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOVEDEARS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOVEDEARS VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 10 Hồng Hà, Phường 02, Quận Tân Bình, HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Công tác Nhập – Xuất – Tồn
Đảm bảo việc Nhập – Xuất – Tồn chính xác: số liệu thực tế khớp với số liệu trên phần mềm
Thực hiện các công tác kiểm tra hàng hóa, nhập hàng theo chứng từ/số liệu
Theo dõi số lượng Xuất kho/Tồn kho thực tế
Bảo quản hàng hóa
Tổ chức, sắp xếp hàng hóa khoa học, hợp lý
Xuất hàng theo nguyên tắc nhập trước bán trước
Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm
Xuất hàng hóa
Làm việc với shipper của các đối tác đúng theo đơn hàng
Làm việc với shipper để giao hàng cho các Nhà cung cấp theo yêu cầu của Quản lý
Đảm bảo số lượng/chất lượng hàng hóa được đóng gói xuất hàng
Làm việc với bộ phận Sales online để đảm bảo giao hàng kịp thời theo yêu cầu của khách hàng kênh Social
Đóng gói hàng hóa
Đảm bảo hàng hóa đóng gói đúng quy trình
Đảm bảo việc hàng hóa đúng số lượng & chất lượng theo đơn hàng
Hỗ trợ công việc bán hàng tại Cửa hàng/ Kênh bán hàng trực tuyến
Hỗ trợ CSKH trên Fanpage, các sàn TMĐT
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm bán hàng (Có là 1 lợi thế).
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Trung thực, nhạy bén, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm.
Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng.
Có khả năng lắng nghe.
Thái độ tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOVEDEARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Trực tiếp tham gia xây dựng Thương hiệu Mỹ phẩm Việt Nam
Sân chơi rộng mở để thể hiện tài năng và ý tưởng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái với đội ngũ lãnh đạo nhiệt huyết.
Sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, Tôn vinh, Teambuilding, du lịch năm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOVEDEARS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
