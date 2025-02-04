Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOVEDEARS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Hồng Hà, Phường 02, Quận Tân Bình, HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Công tác Nhập – Xuất – Tồn

Đảm bảo việc Nhập – Xuất – Tồn chính xác: số liệu thực tế khớp với số liệu trên phần mềm

Thực hiện các công tác kiểm tra hàng hóa, nhập hàng theo chứng từ/số liệu

Theo dõi số lượng Xuất kho/Tồn kho thực tế

Bảo quản hàng hóa

Tổ chức, sắp xếp hàng hóa khoa học, hợp lý

Xuất hàng theo nguyên tắc nhập trước bán trước

Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm

Xuất hàng hóa

Làm việc với shipper của các đối tác đúng theo đơn hàng

Làm việc với shipper để giao hàng cho các Nhà cung cấp theo yêu cầu của Quản lý

Đảm bảo số lượng/chất lượng hàng hóa được đóng gói xuất hàng

Làm việc với bộ phận Sales online để đảm bảo giao hàng kịp thời theo yêu cầu của khách hàng kênh Social

Đóng gói hàng hóa

Đảm bảo hàng hóa đóng gói đúng quy trình

Đảm bảo việc hàng hóa đúng số lượng & chất lượng theo đơn hàng

Hỗ trợ công việc bán hàng tại Cửa hàng/ Kênh bán hàng trực tuyến

Hỗ trợ CSKH trên Fanpage, các sàn TMĐT

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng bộ phận

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm, kiến thức trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe (Có là 1 lợi thế).

Kinh nghiệm bán hàng (Có là 1 lợi thế).

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Trung thực, nhạy bén, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm.

Phong thái điềm tĩnh, kiên nhẫn và hòa đồng.

Có khả năng lắng nghe.

Thái độ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOVEDEARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 5.000.000 VND + KPI: 3.000.000 VND + HH bán hàng

Trực tiếp tham gia xây dựng Thương hiệu Mỹ phẩm Việt Nam

Sân chơi rộng mở để thể hiện tài năng và ý tưởng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái với đội ngũ lãnh đạo nhiệt huyết.

Sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, Tôn vinh, Teambuilding, du lịch năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LOVEDEARS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin