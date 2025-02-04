Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/10 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Phụ trách các số liệu liên quan đến khâu điều phối: Đơn giao hàng của shipper, các lệnh chuyển kho, nhập , kiểm kho, xuất huỷ,...

- Nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm tra số lượng, chất lượng, nhập kho hệ thống

- Điều phối đơn hàng từ Online: Xử lý đơn hàng từ Online xuống, Đóng gói theo đơn hàng,điều động shipper.

- Điều phối đơn và chuyển hàng cho các cửa hàng/ siêu thị

- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa.

- Báo cáo hàng tồn, Kiểm kho định kỳ mảng phụ trách.

- Và các công việc có liên quan được phân công theo thực tế công việc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc một năm ở vị trí kho/ điều phối hoặc công việc liên quan đến xử lý số liệu.

- Cẩn thận, chi tiết để đảm bảo công việc ít sai sót.

- Trình độ tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

- Thành thạo vi tính văn phòng, thao tác nhanh nhẹn

- Bao quát, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8H/Ngày ; Nghỉ 5 ngày/ tháng.Thời gian nghỉ báo trưởng bộ phận để sắp xếp.

- Thu nhập : Lương cơ bản 7 triệu + thưởng Kpis Tháng/ Quý / Năm. Thu nhập: 7 triệu - 10 triệu.

- Đánh giá, tăng lương, thưởng theo năng lực làm việc

- Mua hàng với giá ưu đãi cho nhân viên công ty

- Tham gia đầy đủ chính sách BHYT, BHXH khi ký hợp đồng lao động chính thức.

- Và các quy định, chính sách khác trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin