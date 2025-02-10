Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẢO FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẢO FOODS
- Hồ Chí Minh: 505 đường Trung Mỹ
- Tân Xuân, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
- Tiếp nhận, kiểm đếm hàng hoá, nguyên liệu và nhập vào hệ thống kho
- Xác nhận đơn hàng và nhập liệu vào phần mềm quản lý hàng hoá
- Cập nhật, kiểm soát và báo cáo số tồn kho định kỳ
- Chuẩn bị hàng hóa để nhập vào các kho đối tác 3PL (Tiki, Lazada,...)
- Xử lý đơn hàng, giao hàng cho các kênh vận chuyển đối tác
- Tiếp nhận các phản ánh của khách hàng trong khâu đóng gói và giao hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ, giúp gây dựng hình ảnh thương hiệu theo hướng lâu dài, bền vững.
- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu
- Chỉ những bạn có hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ lại và gửi bài test
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã hoặc sắp tốt nghiệp đại học / cao đẳng / trung cấp các khối ngành Logistics, Kho vận, Thương mại (điện tử),...
Về kỹ năng:
- Sử dụng được các công cụ, phần mềm máy tính cơ bản
- Khả năng làm việc nhóm tốt
YÊU CẦU KHÁC
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có laptop cá nhân để làm việc
- GUfoods mong muốn tìm kiếm những bạn có khả năng làm lâu dài và gắn bó với công ty (nếu hai bên hợp tác tốt)
Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẢO FOODS Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm xã hội
- 12 ngày phép / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẢO FOODS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
