Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẢO FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 505 đường Trung Mỹ - Tân Xuân, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm đếm hàng hoá, nguyên liệu và nhập vào hệ thống kho

- Xác nhận đơn hàng và nhập liệu vào phần mềm quản lý hàng hoá

- Cập nhật, kiểm soát và báo cáo số tồn kho định kỳ

- Chuẩn bị hàng hóa để nhập vào các kho đối tác 3PL (Tiki, Lazada,...)

- Xử lý đơn hàng, giao hàng cho các kênh vận chuyển đối tác

- Tiếp nhận các phản ánh của khách hàng trong khâu đóng gói và giao hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ, giúp gây dựng hình ảnh thương hiệu theo hướng lâu dài, bền vững.

- Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu

- Chỉ những bạn có hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ lại và gửi bài test

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về kiến thức:

- Đã hoặc sắp tốt nghiệp đại học / cao đẳng / trung cấp các khối ngành Logistics, Kho vận, Thương mại (điện tử),...

Về kỹ năng:

- Sử dụng được các công cụ, phần mềm máy tính cơ bản

- Khả năng làm việc nhóm tốt

YÊU CẦU KHÁC

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có laptop cá nhân để làm việc

- GUfoods mong muốn tìm kiếm những bạn có khả năng làm lâu dài và gắn bó với công ty (nếu hai bên hợp tác tốt)

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẢO FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng khởi điểm: 5-7 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm xã hội

- 12 ngày phép / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN BẢO FOODS

