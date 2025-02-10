Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG COYOTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG COYOTE
- Hồ Chí Minh: Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Sắp xếp hàng hóa tại kho ngăn nắp, khoa học, an toàn theo đúng sơ đồ của Thủ kho
Thực hiện việc xuất, nhập kho, đóng hàng theo phiếu xuất, nhập kho từ các đơn vị liên quan
Hỗ trợ, phối hợp kiểm tra chứng từ, chất lượng hàng hóa và kiểm đếm, đối chiếu số lượng trong kho
Thực hiện vệ sinh thường xuyên kho, tránh các hành động cấm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và tránh cháy nổ trong kho
Quan sát, bảo quản hàng hóa tại kho để kịp thời phát hiện những hư hỏng, mất mát (nếu có).
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó, trách nhiệm trong công việc
Định hướng tìm việc lâu dài, ổn định
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG COYOTE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH đầy đủ
Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG COYOTE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI