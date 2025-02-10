Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG COYOTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Sắp xếp hàng hóa tại kho ngăn nắp, khoa học, an toàn theo đúng sơ đồ của Thủ kho

Thực hiện việc xuất, nhập kho, đóng hàng theo phiếu xuất, nhập kho từ các đơn vị liên quan

Hỗ trợ, phối hợp kiểm tra chứng từ, chất lượng hàng hóa và kiểm đếm, đối chiếu số lượng trong kho

Thực hiện vệ sinh thường xuyên kho, tránh các hành động cấm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và tránh cháy nổ trong kho

Quan sát, bảo quản hàng hóa tại kho để kịp thời phát hiện những hư hỏng, mất mát (nếu có).