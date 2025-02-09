Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Tonesfun Hcm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Vừa và nhỏ, CN1, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Theo dõi và thực hiện việc xuất – nhập kho

- Lên kế hoạch xếp dỡ hàng và vận chuyển hàng hóa từ kho ra xe, liên lạc với các bên vận chuyển chuyển hàng đi các chi nhánh

- Soạn hàng theo yêu cầu tương ứng từ các bộ phận

- Lập phiếu nhập, xuất khi tương ứng và ký nhận các chứng từ, giấy tờ khi nhập và xuất hàng hóa

- Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho

- Theo dõi hàng tồn kho

- Các công việc khác trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương, có kinh nghiệm sử dụng Hệ thống kiotViet là một lợi thế

- Sức khỏe tốt, có thể xoay ca, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

- Chịu khó và linh hoạt trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc, các chế độ phúc lợi khác : thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...

- Hưởng các quyền lợi theo nhà nước quy định

- Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin