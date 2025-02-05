Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 236A/1 lê văn sỹ p1 tân bình hcm, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
+ Tiếp nhận hàng hóa: Kiểm tra hàng hóa nhập kho theo đúng qui định
+ Quản lý hàng hóa, đóng gói và giao hàng Tỉ mỉ, cẩn thận
+ Phân loại hàng hóa: Phân chia, sắp xếp hàng hóa đúng line, đúng kệ theo từng chủng loại
+ Soạn hàng theo đơn: Nhận đơn hàng và trực tiếp soạn hàng, đóng gói hàng hóa theo quy định
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam nữ 18-40 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
- Có mong muốn gắn bó với công ty
- Tuân thủ nội qui, qui định, giá trị cốt lõi công ty.
Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 6-8tr/Tháng
- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hằng tuần.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo
- Làm giờ hành chính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
