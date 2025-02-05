Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236A/1 lê văn sỹ p1 tân bình hcm, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Tiếp nhận hàng hóa: Kiểm tra hàng hóa nhập kho theo đúng qui định

+ Quản lý hàng hóa, đóng gói và giao hàng Tỉ mỉ, cẩn thận

+ Phân loại hàng hóa: Phân chia, sắp xếp hàng hóa đúng line, đúng kệ theo từng chủng loại

+ Soạn hàng theo đơn: Nhận đơn hàng và trực tiếp soạn hàng, đóng gói hàng hóa theo quy định

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam nữ 18-40 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

- Có mong muốn gắn bó với công ty

- Tuân thủ nội qui, qui định, giá trị cốt lõi công ty.

Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6-8tr/Tháng

- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hằng tuần.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo

- Làm giờ hành chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BINISUN COFFEE & TEA

