Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YUEJIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 34, Đường số 12, Trường Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp kho bãi theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Vệ sinh kho, hàng hóa trưng bày.

Soạn hàng hóa, lắp đặt thành phẩm theo đơn hàng để đi giao.

Kiểm tra hàng hóa lên xe đi giao đủ số lượng và đúng mã trên đơn hàng. Kiểm tra kỹ hàng có bị lỗi trước khi chất lên xe.

Liên hệ hẹn khách thời gian giao hàng, ghép đơn, gọi xe, tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 -30, Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành logistic, vận chuyển,...

Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ

Nhanh nhẹn, thật thà, tháo vát, nhiệt tình và trách nhiệm cao

Biết sử dụng máy tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YUEJIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 + trợ cấp khi đóng hàng, thu nhập từ 9.000.000.

Môi trường năng động, thoải mái, không gò bó.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YUEJIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin