Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YUEJIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YUEJIN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 34, Đường số 12, Trường Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp kho bãi theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Vệ sinh kho, hàng hóa trưng bày.
Soạn hàng hóa, lắp đặt thành phẩm theo đơn hàng để đi giao.
Kiểm tra hàng hóa lên xe đi giao đủ số lượng và đúng mã trên đơn hàng. Kiểm tra kỹ hàng có bị lỗi trước khi chất lên xe.
Liên hệ hẹn khách thời gian giao hàng, ghép đơn, gọi xe, tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 18 -30, Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành logistic, vận chuyển,...
Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ
Nhanh nhẹn, thật thà, tháo vát, nhiệt tình và trách nhiệm cao
Biết sử dụng máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YUEJIN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 6.000.000 + trợ cấp khi đóng hàng, thu nhập từ 9.000.000.
Môi trường năng động, thoải mái, không gò bó.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU YUEJIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
