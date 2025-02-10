Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Mao Bảo VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Mao Bảo VN
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 26 Lương Định Của, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Kiểm tra đơn hàng và lệnh/ yêu cầu nhập kho; xuất kho
Soạn hàng, đóng gói hàng hóa hàng ngày cho kênh thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo
Hỗ trợ sắp xếp kho, lên xuống hàng hóa khi cần
Theo dõi tồn kho và báo cáo với cấp trên
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, trung thực
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Sử dụng vi tính thành thạo
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Sử dụng vi tính thành thạo
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Mao Bảo VN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Thời gian làm việc: Thứ hai - thứ sáu: 08g00 - 17g00, thứ bảy: 08g00 - 12g00
Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định của Pháp Luật.
Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty & Nhà Nước
Lương tháng 13
Thời gian làm việc: Thứ hai - thứ sáu: 08g00 - 17g00, thứ bảy: 08g00 - 12g00
Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định của Pháp Luật.
Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty & Nhà Nước
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mao Bảo VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI