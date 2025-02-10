Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Mao Bảo VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Lương Định Của, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Kiểm tra đơn hàng và lệnh/ yêu cầu nhập kho; xuất kho

Soạn hàng, đóng gói hàng hóa hàng ngày cho kênh thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo

Hỗ trợ sắp xếp kho, lên xuống hàng hóa khi cần

Theo dõi tồn kho và báo cáo với cấp trên

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, trung thực

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Sử dụng vi tính thành thạo

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Mao Bảo VN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Thời gian làm việc: Thứ hai - thứ sáu: 08g00 - 17g00, thứ bảy: 08g00 - 12g00

Được tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định của Pháp Luật.

Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty & Nhà Nước

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mao Bảo VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.