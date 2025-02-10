Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62/7 Long Thuận, phường Trường Thạnh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan (bao gồm tất cả vật tư chuyên dụng, hàng hoá, quầy kệ, khung sắt,... nhập về từ các dự án)
Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn mỗi tháng
Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho (nhớ đánh số thứ tự, ngày tháng, mã dự án, tên dự án,...)
Trực tiếp nhập phiếu xuất vào file excel, lưu lên google drive
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.
Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.
Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày
Chịu trách nhiệm kiểm tra, sắp xếp & xử lý các vật dụng sau khi kết thúc dự án & chở về kho.
Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng theo nhóm Thu Mua Vật Tư.
Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng, giao hàng đúng thời gian đã được yêu cầu
Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng tại kho xưởng, hoặc tại công trình
Căn cứ vào bảng bốc tách dự toán để lên kế hoạch mua vật tư mới (ghi rõ cụ thể 3 loại trên bảng dự toán: vật tư mua mới hoàn toàn; vật tư mới nhưng có sẵn trong kho; vật tư tái sử dụng.
Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho theo nhóm hàng
Sắp xếp hàng hóa, nghiêm cấm viêc tránh bị ướt, đổ vỡ, hư hỏng.
Lập sơ đồ kho theo hiện tại và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: 26-37 tuổi
Tốt nghiệpTrung cấp trở lên
Kinh nghiệmtối thiểu: 01-02 năm
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word
Kỹ năng mềm: Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, quản lý thời gian, biết sắp xếp lên kế hoạch, làm việc có tổ chức

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 – 12.000.000 đồng (Thỏa thuận tùy năng lực)
10.000.000 – 12.000.000 đồng
Phụ cấp: Bao cơm trưa tại Công ty
Bao cơm trưa tại Công ty
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ
Hưởng ngay 12 ngày phép/nămkhi ký Hợp đồng chính thức sau 02 tháng thử việc, Lễ, Tết, Ốm đau, Thai sản...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN MỘC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62/7 Long Thuận, phường Trường Thạnh, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

