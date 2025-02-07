Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 159/17 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động xuất nhập kho hàng hóa điện tử.
Kiểm tra, đối chiếu số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho và xuất kho.
Thực hiện các thủ tục nhập xuất kho theo quy định của công ty.
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Quản lý hàng tồn kho, báo cáo định kỳ về tình trạng hàng hóa.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động xuất nhập kho diễn ra trơn tru.
Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho (nếu có).
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh kho bãi.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : Từ 25t - 40t
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho.
Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ
Nhanh nhẹn, thật thà, tháo vát, nhiệt tình và trách nhiệm cao
Biết sư dụng máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.
Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty
Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo chính sách nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
