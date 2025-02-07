Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159/17 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động xuất nhập kho hàng hóa điện tử.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho và xuất kho.

Thực hiện các thủ tục nhập xuất kho theo quy định của công ty.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Quản lý hàng tồn kho, báo cáo định kỳ về tình trạng hàng hóa.

Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động xuất nhập kho diễn ra trơn tru.

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho (nếu có).

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh kho bãi.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam

Độ tuổi : Từ 25t - 40t

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho.

Có sức khỏe tốt, trung thực, chăm chỉ

Nhanh nhẹn, thật thà, tháo vát, nhiệt tình và trách nhiệm cao

Biết sư dụng máy tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập từ 7.5 triệu – 9 triệu/tháng tùy theo năng lực.

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo chính sách nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

