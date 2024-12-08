Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45M Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Xuất nhập hàng hoá.
2.Làm phiếu xuất kho.
3.Đóng gói hàng hoá.
4.Sắp xếp hàng hoá trong kho gọn gàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Cao Đẳng – Dược trở lên.
2.Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình với công viêc.
3.Trung thực, chịu khó và siêng năng.

Tại CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương: thỏa thuận theo năng lực làm việc;
2.Xét tăng lương 2 lần/1 năm;
3.Thưởng chuyên cần, Thưởng Lễ, Tết;
4.Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước;
5.Được cấp đồng phục và công cụ làm việc;
6.Du lịch thường niên dành cho nhân viên;
7.Du lịch nước ngoài vào dịp Lễ 30/04 dành cho cấp quản lý;
8.Mừng sinh nhật, Tri ân thâm niên hàng năm;
9.Quà 8/3, 20/10;
10. Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ của Công ty;
11. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45M Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

