Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6/24 đường số 3, cư xá Lữ Gia, P15, Q11, Quận 11, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Làm việc tại kho xưởng hàng hoá: tấm Panel màn hình tivi LCD; màn hình máy tính PC; màn hình tương tác cảm ứng

Các công việc dỡ hàng khi công hàng về

Dán tem hàng hoá

Sắp xếp hàng hoá trong kho

Đóng gói hàng hoá gửi chuyển phát nhanh

Các cv phát sinh khác trong kho

Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên

Tuyển Nam – Hiền lành, chịu khó. Tuổi từ 18 đến 35 tuổi.

Có tinh thần trách nhiệm

Có sức khoẻ và không ngại việc

Có tinh thần học hỏi để phát triển bản thân lên làm thủ kho, kỹ thuật sửa chữa tivi...

Trung thực và liêm chính trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000đ đến 8.000.000 . Không có thêm tiền ăn/ở. Thưởng chuyên cần 500k/tháng

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

Được đóng BHXH sau khi hết thử việc

Hưởng ngày phép tương ứng với tháng làm việc

Thưởng sinh nhật 500k, tháng lương thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh....

Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko

