Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 6/24 đường số 3, cư xá Lữ Gia, P15, Q11, Quận 11, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Làm việc tại kho xưởng hàng hoá: tấm Panel màn hình tivi LCD; màn hình máy tính PC; màn hình tương tác cảm ứng
Các công việc dỡ hàng khi công hàng về
Dán tem hàng hoá
Sắp xếp hàng hoá trong kho
Đóng gói hàng hoá gửi chuyển phát nhanh
Các cv phát sinh khác trong kho
Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp Trở Lên
Tuyển Nam – Hiền lành, chịu khó. Tuổi từ 18 đến 35 tuổi.
Có tinh thần trách nhiệm
Có sức khoẻ và không ngại việc
Có tinh thần học hỏi để phát triển bản thân lên làm thủ kho, kỹ thuật sửa chữa tivi...
Trung thực và liêm chính trong công việc
Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7.000.000đ đến 8.000.000 . Không có thêm tiền ăn/ở. Thưởng chuyên cần 500k/tháng
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Được đóng BHXH sau khi hết thử việc
Hưởng ngày phép tương ứng với tháng làm việc
Thưởng sinh nhật 500k, tháng lương thứ 13 theo hiệu quả kinh doanh....
Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Hiển Thị Tomko
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
