Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A54/II Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Tiếp nhận, kiểm tra và nhập dữ liệu hàng hóa xuất - nhập kho vào hệ thống.

Kiểm kê số lượng, chất lượng hàng hóa theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

Đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống, phát hiện sai lệch và đề xuất điều chỉnh.

Quản lý chứng từ, hồ sơ liên quan đến xuất - nhập - tồn kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa lưu kho đúng quy trình.

Báo cáo tình trạng hàng tồn kho, số liệu nhập xuất hằng ngày/tuần/tháng.

Hỗ trợ các công việc khác trong kho theo sự phân công của cấp trên.

Nam/nữ, Trung Cấp trở lên

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho là lợi thế.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kinh nghiệm làm việc trong kho là một lợi thế.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường kho bãi.

Lương cạnh tranh (không kinh nghiệm khởi điểm 7.500.000, thoả thuận tương xứng với năng lực), thưởng theo hiệu suất công việc.

Hỗ trợ ăn trưa

Được hỗ máy tính khi làm việc

Được đào tạo về quy trình kiểm kê, quản lý kho

Thưởng Lễ, Tết theo quy định và lương tháng 13

Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Làm việc với thương hiệu lớn hơn 40 năm và uy tín đầu ngành.

Có cơ hội thăng tiến và thu nhập ổn định.

