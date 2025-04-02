Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô A54/II Đường số 2D, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, kiểm tra và nhập dữ liệu hàng hóa xuất - nhập kho vào hệ thống.
Kiểm kê số lượng, chất lượng hàng hóa theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống, phát hiện sai lệch và đề xuất điều chỉnh.
Quản lý chứng từ, hồ sơ liên quan đến xuất - nhập - tồn kho.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa lưu kho đúng quy trình.
Báo cáo tình trạng hàng tồn kho, số liệu nhập xuất hằng ngày/tuần/tháng.
Hỗ trợ các công việc khác trong kho theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, Trung Cấp trở lên
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho là lợi thế.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kinh nghiệm làm việc trong kho là một lợi thế.
Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường kho bãi.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh (không kinh nghiệm khởi điểm 7.500.000, thoả thuận tương xứng với năng lực), thưởng theo hiệu suất công việc.
thoả thuận tương xứng với năng lực
Hỗ trợ ăn trưa
Được hỗ máy tính khi làm việc
Được đào tạo về quy trình kiểm kê, quản lý kho
Thưởng Lễ, Tết theo quy định và lương tháng 13
Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Làm việc với thương hiệu lớn hơn 40 năm và uy tín đầu ngành.
Có cơ hội thăng tiến và thu nhập ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A54/II Đường số 2D Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

