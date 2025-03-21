Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 403 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.

Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng hóa theo quy định.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.

Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, lưu trữ và đối chiếu chứng từ.

Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.

Vệ sinh, kiểm tra lại nhãn– tem hợp quy định và chất lượng hàng hóa trước khi đóng gói.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và để tìm kiếm Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng trung cấp dược trở lên

Có tính cẩn thận và tự giác trong công việc.

Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 – 9.000.000

Được hưởng các chế độ BHYT; BHXH; BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của nhà nước và của Công ty;

Làm việc trong môi trường thân thiện;

Công ty có chế độ nghỉ mát hàng năm; Lương thưởng lễ tết theo quy định... và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS

