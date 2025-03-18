Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam
- Hồ Chí Minh: 307 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông ,Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Hỗ trợ Thủ kho trong việc giám sát và điều phối hoạt động kho hàng, đảm bảo quy trình nhập - xuất được thực hiện chính xác và đúng tiến độ
Kiểm tra, giám sát số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa theo đúng hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất
Tổ chức, sắp xếp kho hàng khoa học, tối ưu không gian lưu trữ và hiệu suất làm việc, đảm bảo quy tắc PCCC trong kho
Phối hợp thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ, đối chiếu số liệu tồn kho và báo cáo kịp thời
Đóng gói hàng hóa
Các công việc khác theo sự phân công của Thủ Kho
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, ưu tiên ngành mỹ phẩm hoặc hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Sử dụng cơ bản tin học văn phòng (Excel, Word)
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc khoa học, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc, sức khỏe tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
12 ngày phép năm và nghỉ Lễ theo quy định
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Các hoạt động gắn kết: du lịch hàng năm, YEP, sinh nhật
Chiết khấu đặc biệt khi mua các sản phẩm của Công ty
Xem xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
