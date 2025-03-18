Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông ,Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Hỗ trợ Thủ kho trong việc giám sát và điều phối hoạt động kho hàng, đảm bảo quy trình nhập - xuất được thực hiện chính xác và đúng tiến độ

Kiểm tra, giám sát số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa theo đúng hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất

Tổ chức, sắp xếp kho hàng khoa học, tối ưu không gian lưu trữ và hiệu suất làm việc, đảm bảo quy tắc PCCC trong kho

Phối hợp thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ, đối chiếu số liệu tồn kho và báo cáo kịp thời

Đóng gói hàng hóa

Các công việc khác theo sự phân công của Thủ Kho

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 - 45 tuổi.

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, ưu tiên ngành mỹ phẩm hoặc hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng (Excel, Word)

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc khoa học, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc, sức khỏe tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và khoản khích lệ hàng tháng (monthly incentive) dựa trên hiệu suất công việc và tình hình kinh doanh của Công ty

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

12 ngày phép năm và nghỉ Lễ theo quy định

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Các hoạt động gắn kết: du lịch hàng năm, YEP, sinh nhật

Chiết khấu đặc biệt khi mua các sản phẩm của Công ty

Xem xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Venus-INC.VietNam

