Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhập Xuất Hàng Hóa:

Nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho.

Giao hàng xuất kho theo yêu cầu.

Quản Lý Hàng Hóa Trong Kho:

Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, an toàn.

Kiểm tra và báo cáo hàng hóa bị hư hỏng.

Vệ Sinh Kho:

Vệ sinh khu vực kho hàng định kỳ.

Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ.

Hỗ Trợ Công Việc Khác:

Hỗ trợ các công việc khác trong kho khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Siêng năng, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000

Tham gia BH sức khỏe, BHXH theo luật định

Thưởng tháng 13

Nghỉ mát, Teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS

