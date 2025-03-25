Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 338 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nhập Xuất Hàng Hóa:
Nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho.
Giao hàng xuất kho theo yêu cầu.
Quản Lý Hàng Hóa Trong Kho:
Đảm bảo hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp, an toàn.
Kiểm tra và báo cáo hàng hóa bị hư hỏng.
Vệ Sinh Kho:
Vệ sinh khu vực kho hàng định kỳ.
Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ.
Hỗ Trợ Công Việc Khác:
Hỗ trợ các công việc khác trong kho khi cần thiết.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Siêng năng, chăm chỉ, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000
Tham gia BH sức khỏe, BHXH theo luật định
Thưởng tháng 13
Nghỉ mát, Teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS
