Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH GRMNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43B Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận hàng thành phẩm, kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng thành phẩm vào Kho;

Đóng hàng theo tỷ lệ để gửi hàng đi các cửa hàng;

Kiểm tra nguyên phụ liệu và kiểm tra hàng thành phẩm cửa hàng gửi về;

Xuất nguyên phụ liệu theo yêu cầu của Phòng Kho vận;

Nhập số liệu hàng hóa trên hệ thống;

Vệ sinh kho luôn sạch sẽ, gọn gàng và an toàn;

Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT hoặc THCS;

Luôn chịu khó, học hỏi, chủ động công việc theo yêu cầu của quản lý;

Có sức khỏe tốt; Tinh thần làm việc tốt;

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

Tạo cơ hội phát triển nhiều vị trí khác nhau nếu có năng lực;

Cẩn thận, tự giác, trung thực, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH GRMNT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000đ bao gồm lương cứng: 5.000.000đ, hỗ trợ: 500.000đ, trách nhiệm: 500.000đ

Tham gia bảo hiểm theo quy định, tham gia team building, các sự kiện nội bộ hằng năm;

Làm việc trong môi trường trẻ, tự chủ, năng động, yêu thời trang và ‘no dress code’!

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 7;

Địa điểm làm việc: 43B Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GRMNT

