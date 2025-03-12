Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH GRMNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH GRMNT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43B Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận hàng thành phẩm, kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng thành phẩm vào Kho;
Đóng hàng theo tỷ lệ để gửi hàng đi các cửa hàng;
Kiểm tra nguyên phụ liệu và kiểm tra hàng thành phẩm cửa hàng gửi về;
Xuất nguyên phụ liệu theo yêu cầu của Phòng Kho vận;
Nhập số liệu hàng hóa trên hệ thống;
Vệ sinh kho luôn sạch sẽ, gọn gàng và an toàn;
Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT hoặc THCS;
Luôn chịu khó, học hỏi, chủ động công việc theo yêu cầu của quản lý;
Có sức khỏe tốt; Tinh thần làm việc tốt;
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
Tạo cơ hội phát triển nhiều vị trí khác nhau nếu có năng lực;
Cẩn thận, tự giác, trung thực, cầu tiến.
Tại Công ty TNHH GRMNT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6.000.000đ bao gồm lương cứng: 5.000.000đ, hỗ trợ: 500.000đ, trách nhiệm: 500.000đ
Tham gia bảo hiểm theo quy định, tham gia team building, các sự kiện nội bộ hằng năm;
Làm việc trong môi trường trẻ, tự chủ, năng động, yêu thời trang và ‘no dress code’!
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 7;
Địa điểm làm việc: 43B Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GRMNT
