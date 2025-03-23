Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TM & DV DĐX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TM & DV DĐX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH TM & DV DĐX
Ngày đăng tuyển: 23/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công ty TNHH TM & DV DĐX

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH TM & DV DĐX

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 206 lý thường kiệt, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện công tác kho bãi
Thực hiện phân loại hàng hoá và đóng hàng gửi khách
Thực hiện lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan
Báo cáo công việc cho quản lý khi được yêu cầu
Cuối ngày kiểm kê hàng hoá và gửi báo cáo

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan
Biết sử dụng tin học văn phòng
Độ tuổi từ 19 - 27, ngoại hình ưa nhìn
Trung thực, chăm chỉ, siêng năng
Có khả năng làm việc nhóm.
Tay chân nhanh nhẹn, xử lý tốt việc được giao.

Tại Công ty TNHH TM & DV DĐX Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ liên quan trong quá trình làm việc
Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái
Mức lương: từ 10 triệu -13 triệu
Phụ cấp thêm khi nhiều việc cần tăng ca ngoài giờ
Các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV DĐX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & DV DĐX

Công ty TNHH TM & DV DĐX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 206 Lý thường kiệt, phường 14, quận 10, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

