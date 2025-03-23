Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TM & DV DĐX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 206 lý thường kiệt, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện công tác kho bãi

Thực hiện phân loại hàng hoá và đóng hàng gửi khách

Thực hiện lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan

Báo cáo công việc cho quản lý khi được yêu cầu

Cuối ngày kiểm kê hàng hoá và gửi báo cáo

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

Biết sử dụng tin học văn phòng

Độ tuổi từ 19 - 27, ngoại hình ưa nhìn

Trung thực, chăm chỉ, siêng năng

Có khả năng làm việc nhóm.

Tay chân nhanh nhẹn, xử lý tốt việc được giao.

Tại Công ty TNHH TM & DV DĐX Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ liên quan trong quá trình làm việc

Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái

Mức lương: từ 10 triệu -13 triệu

Phụ cấp thêm khi nhiều việc cần tăng ca ngoài giờ

Các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV DĐX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin