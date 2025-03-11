Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tổ chức thực hiện việc nhận hàng thực phẩm, nhập hàng kho, xuất hàng, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.

Phối hợp và kiểm tra chất lượng thực phẩm,hàng hóa theo tiêu chuẩn

Soạn hàng theo đơn yêu cầu..

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu

Thực hiện kiểm tra – nhãn phụ theo quy định công ty trước khi nhập kho hàng hóa.

Vệ sinh, sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm FI-FO

Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến vận chuyển hàng hóa sáng các cơ sở

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi quản lý trực tiếp yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho,nhận hàng

Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và học hỏi cao.

Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty, đóng bảo hiểm (BHXH,BHYT,…)

Nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Nghỉ phép 12 ngày hàng năm

Phụ cấp ăn trưa, phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

