Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
- Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tổ chức thực hiện việc nhận hàng thực phẩm, nhập hàng kho, xuất hàng, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.
Phối hợp và kiểm tra chất lượng thực phẩm,hàng hóa theo tiêu chuẩn
Soạn hàng theo đơn yêu cầu..
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu
Thực hiện kiểm tra – nhãn phụ theo quy định công ty trước khi nhập kho hàng hóa.
Vệ sinh, sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm FI-FO
Chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến vận chuyển hàng hóa sáng các cơ sở
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi quản lý trực tiếp yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho,nhận hàng
Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì
Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty, đóng bảo hiểm (BHXH,BHYT,…)
Nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
Nghỉ phép 12 ngày hàng năm
Phụ cấp ăn trưa, phí gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
