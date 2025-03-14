Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH NRTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 2 địa điểm khác, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Thực hiện đóng gói sản phẩm cẩn thận theo từng đơn hàng

Bàn giao hàng hóa tới đơn vị vận chuyển hoặc vận chuyển hàng hóa tới tận tay khách hàng trong nội thành TP HCM

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho gọn gàng, an toàn, có hệ thống và dễ tìm kiếm.

Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho.

Báo cáo cấp Quản lý ngay khi phát sinh sai lệch trong quá trình tìm và đóng gói hàng.

Sử dụng và bảo quản các phương tiện, thiết bị của bộ phận kho.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 23-30 tuổi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đóng gói và giao hàng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có sức khỏe tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.

Giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH NRTK Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về toàn bộ quy trình và vận hành hệ thống kho chuyên nghiệp của công ty.

Được đào tạo thêm về kỹ năng quản lý, sắp xếp, phân bổ công việc.

Có lộ trình thăng tiến dành cho ứng viên có năng lực và kết quả làm việc tốt.

Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc (đồng phục, máy quét mã sản phẩm, laptop của bộ phận..)

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Bộ Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ / nghỉ phép / phép năm...).

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Nhiều hoạt động nội bộ để gắn kết nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NRTK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.