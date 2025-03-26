Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ Fra làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ Fra
- Hồ Chí Minh: VP HCM
- 67 Phổ Quang, P2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: VP HCM - 67 Phổ Quang, P2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Nhập hàng, xuất hàng theo yêu cầu, cập nhật thông tin giao nhận hàng cho các bộ phận liên quan.
- Cập nhật và theo dõi số liệu nhập xuất trên hệ thống phần mềm.
- Quản lý hàng nhập xuất tồn theo dự án công trình, kiểm soát tồn kho
- Hàng tuần, hàng tháng đối chiếu số liệu nhập xuất tồn kho với kế toán kho
- Lập và gửi báo cáo nhập xuất tồn theo quy định công ty
- Kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ
- Thực hiện việc báo cáo công việc cho cấp quản lý
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên, chấp nhận mới ra trường.
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ Fra Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ Fra
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
