Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Công Nghệ Fra làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: VP HCM - 67 Phổ Quang, P2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nhập hàng, xuất hàng theo yêu cầu, cập nhật thông tin giao nhận hàng cho các bộ phận liên quan.

- Cập nhật và theo dõi số liệu nhập xuất trên hệ thống phần mềm.

- Quản lý hàng nhập xuất tồn theo dự án công trình, kiểm soát tồn kho

- Hàng tuần, hàng tháng đối chiếu số liệu nhập xuất tồn kho với kế toán kho

- Lập và gửi báo cáo nhập xuất tồn theo quy định công ty

- Kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ

- Thực hiện việc báo cáo công việc cho cấp quản lý

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên

- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn