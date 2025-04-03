Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 Võ Thị Sáu, P Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Nhập hàng, kiểm đếm, nhập vào hệ thống và sắp xếp hàng hóa vào kho.

Xuất hàng cho đơn hàng Thương Mại Điện Tử (120 đơn/ngày), cho bộ phận bán hàng, bộ phận đi công trình theo phiếu đề xuất.

Theo dõi hàng hóa nhập, xuất, tồn hàng ngày.

Đóng gói hàng hóa đúng quy cách, tem nhãn đầy đủ.

Quản lý tồn kho, kiểm kê định kỳ.

Cập nhật phần mềm quản lý tồn kho và báo cáo khi cần.

Sắp xếp hàng hóa trong kho hợp lý, hạn chế hạn hóa đổ vỡ, hư hỏng,…

Vệ sinh kho hàng gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo nguyên tắc phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Trung cấp

Giới tính: Nam

Thời gian thử việc: 02 tháng

Độ tuổi: 20 - 25

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương

Trung thực, siêng năng, sức khỏe tốt.

Cẩn thận, chi tiết, tuân thủ nguyên tắc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AKIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 triệu - 10 triệu.

Xét tăng lương theo năng lực, mỗi năm 1 lần.

Thưởng hiệu suất công việc, phụ cấp tăng ca (nếu có)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Công ty đang phát triển mạnh, mở rộng quy mô.

Tham gia BHXH đầy đủ theo luật Lao động.

Thưởng Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật,…

Tiệc liên hoan công ty gắn kết hàng tháng/quý,…

Teambuilding 1 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển

