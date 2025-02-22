Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.
+ Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn.
+ Thu mua nguyên vật liệu theo yêu cầu.
+ Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu.
+ Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nam, nữ. Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế, kế toán…
+ Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm.
+ Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.
+ Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm.
+ Ham học hỏi, có ý chí cầu tiến, dễ hoà nhập với môi trường làm việc.
+ Siêng năng, kiên trì, cẩn thận, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cứng + Hoa hồng + tháng lương 13, thoả thuận theo năng lực.
+ Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂM ANH LÂM ĐỒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
