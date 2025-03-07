Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập Tân Phong quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng:

Theo dõi hàng hóa trong kho:

Sắp xếp hàng hóa trong kho:

Kiểm kê kho:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp trở lên

Là người nhiệt tình, có tính cẩn thận, trung thực.

Hiểu được cơ bản quy trình quản lý kho.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: Thỏa thuận (Cơ bản + Phụ cấp)

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN theo quy định.

Được thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật theo quy định.

Được nghỉ phép năm theo quy định.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

