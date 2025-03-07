Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
11 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập Tân Phong quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng:
Theo dõi hàng hóa trong kho:
Sắp xếp hàng hóa trong kho:
Kiểm kê kho:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp trở lên
Là người nhiệt tình, có tính cẩn thận, trung thực.
Hiểu được cơ bản quy trình quản lý kho.
Là người nhiệt tình, có tính cẩn thận, trung thực.
Hiểu được cơ bản quy trình quản lý kho.
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP: Thỏa thuận (Cơ bản + Phụ cấp)
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN theo quy định.
BHXH
BHYT
BHTN
Được thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật theo quy định.
lễ, Tết, sinh nhật
Được nghỉ phép năm theo quy định.
nghỉ phép năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

